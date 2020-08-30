شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير مطابق «الصرف» في العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، الأحد، قيام رجال الصرف الصحي بالحي، بأعمال تطهير وتسليك مطابق الصرف، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بنطاق الحي.

وتم العمل في قرية 7 بنجر، والعمل في شارع السلام بالكابلات وذلك للسيطرة ولتفادي حدوث طفوحات صرف صحي بهذا النطاق، ولا زالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة.

كان الحي قد تلقى عدة شكاوى من الأهالي بطفح هذه المطابق، وتمت الاستجابة، وأكد رئيس الحي أن أي شكوى من المواطنين فى نطاق الحي محل متابعة، ونعمل فورًا لإزالة أسبابها.

تطهير مطابق صرف حى العامرية

تطهير مطابق صرف حى العامرية

تطهير مطابق صرف حى العامرية

تطهير مطابق صرف حى العامرية

تطهير مطابق صرف حى العامرية