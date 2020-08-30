شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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