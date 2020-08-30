شكرا لقرائتكم خبر عن متاحة للمسلمين والأقباط.. «أزهر الاسكندرية» يفتح فصول محو الأمية بالمعاهد بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، أنه وجه جميع مديري الإدارات الفرعية الخمسة وشيوخ جميع المعاهد البالغ عددها 107 معهداً على مستوى المحافظة، باستقبال وتسجيل بيانات أي شخص يرغب في محو أميته بالمجان سواء من المسلمين والأقباط .

وأوضح «هاشم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه أصدر تعليمات واضحة لشيوخ المعاهد ومديرو الإدارات خلال اجتماع عقده أمس، بإتاحة الخدمة لأي شخص يريد محو أميته بالمجان وتقديم التسهيلات اللازمة بحيث يتم تسجيل بيانات كل شخص في اقرب معهد لمحل سكنه حتى لا يكون هناك أي معوقات في سبيل تحقيق حلمه بالتعلم والقراءة.

وأشار إلى أن هذا يأتى في اطار بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار العام الماضى، مشيراً إلى أنه يتم توفير الفصول الدراسية والمعلمين بالمجان على ان يمنح الراغب في محو الامية شهادة في نهاية الدورة التي تستمر من 3 إلى 4 شهور.

وشدد على ضرورة توقيع الراغب في محو أميته على إقرار بعدم حصوله على شهادة محو الأمية من قبل، لاتاحة الفرصة للغير لافتاً إلى أنه خصص منسقاً في كل ادارة من الادارات الخمس لمتابعة الفصول وتذليل العقبات التي قد تواجه الدارسين على ان يتم تخصيص منسق عام بمقر المنطقة .

وقال أن كل معهد سيتم فتح فصل أو اكثر حسب الكثافة العددية المحيطة به، كما انه من المتوقع ألا يتم فتح فصول محو امية في بعض المعاهد نظراً لعدم الاحتياج إليها .

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