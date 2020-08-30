شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تناقش آخر استعدادات التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي «رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان»، وناقش الاجتماع حزمة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة لمنتفعيها.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، بجميع الأعضاء، معربًا عن سعادته بالجهود التي يبذلونها بهدف بناء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة في الخدمات وعدم التمييز بين المنتفعين تأسيسًا لنظام صحي متميز يقدم خدمات وفقًا لمعايير الجودة العالمية ويحقق رضاء المواطنين عن الخدمة.

وقال السبكي: أن مجلس إدارة الهيئة يسعى إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المصريين بما يقدمه من خدمات للمنتفعين تتميز بالجودة وفقًا للمقاييس العالمية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير جميع حزم الخدمات العلاجية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن القانون يضمن عدم التمييز فيما يقدم من خدمات للمنتفعين مع ضمان جودة تلك الخدمات مستهدفة رضاء المنتفعين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين المواطنين من عيش حياة أفضل وأكثر صحة، وهو ما يتفق أيضًا مع رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاعات والأفراد على حد سواء.

وناقش الإجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية والفنية والمالية والإدارية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بالإضافة إلى شرح الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل داخل محافظة الأقصر استعدادًا لبدء الشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا.

وتطرق الإجتماع الذي عقد برئاسة السبكي إلى آليات تفعيل الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتي تشمل تقديم خدمات علاجية تخصصية في مجال طب الأطفال والنسا والباطنه، وذلك إلى جانب الخدمات الطبية المقدمة في مجال طب الأسرة.

وتناول الإجتماع عرض مقترح تصنيف غرف الإقامة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، في إطار السعي لتطبيق مفاهيم الخدمة الفندقية المتميزة في المستشفيات، والتي تسهم في وصول مجموعة مستشفيات الهيئة إلى مستوى الجودة الشاملة، وتحقيق التفوق على المستويين الإكلنيكي والخدمي، وهو ما يرفع العائد الإستثماري للهيئة ويعزز مواردها الذاتية، وما يصب في صالح المنتفعين في النهاية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة، وكذلك التطوير المستمر في مستويات تقديم الخدمات والرعاية الصحية لزيادة كسب ثقة المتعاملين.

وناقش الإجتماع جدول الأعمال وما وصلت إليه اللجان العاملة على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من نسبة إنجاز كبيرة للمواضيع التنظيمية والفنية والمالية والإدارية للمشروع، ومنها عرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (25) في شأن مقترح الاستفادة من المدرسة الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمسشفى المبرة بمحافظة بورسعيد إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والذي يؤكد أن اللجان تعمل بجهد كبير في سبيل تحقيق أعلى معدلات النجاح لهذا المشروع، والذي سيمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر.

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وأشار السبكي، خلال الاجتماع، إلى الدور التكاملي بين الهيئات الثلاثة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيدًا بالتعاون الوثيق للهيئتين الآخريتين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتشمل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والتي تتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وبما يكفل الحماية المالية لغيرالقادرين، ومثمنًا جهدهم وأدائهم المتميز ومشاركتهم الفعالة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنجاز هذا المشروع العظيم، مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وحضر الاجتماع كل من د. هاني راشد «نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة»، د. إيهاب أبوعيش «نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل»، د. إيهاب هيكل «نقيب أطباء الأسنان»، د. سامي سعد «نقيب العلاج الطبيعي»، د. كوثر محمود «نقيب التمريض»، المستشار عيد أحمد «نائب رئيس مجلس الدولة»، د. إبراهيم فخر «عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية»، د. فريد محرم «خبير في مجال محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية».

كما حضر الإجتماع كل من د. أمير التلواني «المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية»، المستشار محمد شحاتة «المستشار القانوني بالهيئة»، المستشار محمد تاج الدين «المستشار القانوني بالهيئة»، د. شريف لاشين «مدير عام إدارة الخدمات الفندقية بالهيئة»، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، بمدينة نصر.