شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تضع آليات اعتماد الجامعات والكليات في ضوء نظم التعلم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقاء عبر الإنترنت مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري مراكز الجودة بالجاممعات المصرية بعنوان: ضمان الجودة في العصر الرقمي لعرض المستجدات في إجراءات وآليات الهيئة في زيارات المراجعة الخارجية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٠ في ظل النظام التعليمي المتبع في الفترة المقبلة

وقالت عيد خلال اللقاء بأن ضمان جودة التعليم والاعتماد لا يمكن أن تزدهر بشكل فعال إلا في ظل نظام بيئي تعليمي مستقر لذا قامت الهيئة عقب جائحة كورونا بتعليق جميع زيارات الاعتماد المجدولة ودراسة إجراءات زيارات الاعتماد الافتراضية عن بعد عبر الإنترنت واعداد مقترح لإجراءات زيارات الاعتماد المدمجة (الزيارة الافتراضية والميدانية) وتمديد اعتماد المؤسسات والبرامج المعتمدة التي انتهي تاريخ اعتمادها خلال فترة جائحة كورونا وتفعيل التدريب الإلكتروني عن بعد.

وأضافت عيد بأن ضمان جودة العملية التعليمية وضمان حيادية ونزاهة إجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية بعد جائحة كورونا أمر شغل كافة منظمات وهيئات الجودة على مستوي العالم خلال الفترة السابقة بعد الجائحة وقد وضعت الهيئة الآليات الجديدة للاعتماد بعدما شاركت الهيئة بالعديد من المؤتمرات عن بعد حول العالم للوقوف على مجريات العمل بمؤسسات جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدراسي القادم ووفق اتجاهات الدولة المصرية والقيادة السياسية تم وضع مجموعة من الإجراءات واستحداث عده آليات لمباشرة اعتماد المؤسسات التعليمية في العام الدراسي القادم ٢١/٢٠ وبما يضمن سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات وأعضاء فريق الزيارة وبما يتوافق مع نظام الدمج أو التعليم الهجين بين نظام التعليم وجها لوجه والتعليم الإلكتروني وتضمنت الأليات ما يلي:

أولا: تتقدم المؤسسة المتقدمة للاعتماد من الهيئة سواء المتقدمة للجصول على الاعتماد أو التي تم تأجيل الزيارة لها نظرا لظروف جائحة كورونا بالدراسة الذاتية (أو ملحق للدراسة الذاتية) وتقرير للبرنامج عن العام الاكاديمى 2019- 2020 على ان تتضمن الدراسة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها المؤسسة خلال الفصل الدراسى الثانى أثناء الجائحة (فى مجالات التعليم والتعلم وادارة المؤسسة / البرنامج وغيره مع ذكر أمثلة)، سبل الدعم التقنى والتدريب التي وفرتها المؤسسة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، طرق تقييم الطلاب بالمؤسسة ووسائل تأمينها وكيفية ادارتها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمواجهة الصعوبات والتحديات والمواقف الطارئة والإجراءات التي اتبعتها المؤسسة لمكافحة انتشار العدوى وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

ثانيا: رفع فيديو تعده المؤسسة عن نفسها يتضمن توضيحاً لأهم الموارد المتاحة بالكلية (المدرجات، المعامل، العيادات والورش والمكتبة والملاعب وغيرها)، ويتضمن توثيقاً لأهم الأنشطة داخل المؤسسة (الأنشطة التعليمية والأنشطة الطلابية)

هذا بالاضافة إلى باقي المستندات المطلوبة.

واستعرضت عيد إجراءات الزيارة بنظام الاعتماد المدمج وتتضمن: المرحلة الأولي: المراجعة الالكترونية

حيث تقوم المؤسسة برفع الملفات على نظام المعلومات بالهيئة وتقوم فرق الزيارة بفحص الوثائق الكترونيا.

المرحلة الثانية: الزيارة الافتراضية

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مدة الزيارة الافتراضية يومان يتم ترتيب كافة اللقاءات الافتراضية وفقاً لجدول الزيارة كما تتيح المؤسسة لفريق المراجعة الخارجية ملاحظة أنشطة التعليم والتعلم عن بعد

المرحلة الثالثة: الزيارة الميدانية: تتم في الأسبوع التالى للزيارة الافتراضية، وتتضمن لقاءات حية وملاحظة أنشطة تعليمية وموارد تعليمية والتحقق من كفاءة البنية الالكترونية التي تتيح التعليم الهجين.

واختتمت عيد اللقاء بأهمية وحتمية تطوير نظم التعليم المدمج (الهجين) والتحقق من ضمان جودة مثل هذه النظم المستحدثة من خلال توازن الأنشطة الافتراضية والمكانية والاستفادة من الممارسات الجيدة في دول العالم.