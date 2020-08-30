شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى من «ديناميكا الثانوية العامة» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 83 طالبًا وطالبًة في الثانوية العامة امتحان مادة الديناميكا من إجمالى 88 طالبًا وطالبة مقيدين بشعبة الرياضيات، في عدد 19 لجنة رئيسية، وذلك بنسبة حضور 94%.

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية - صورة أرشيفية

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة بدقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة - صورة أرشيفية

وأكد «وكيل الوزارة» أن الامتحانات سارت سيرًا حسنًا وجرت الاختبارات في حالة من الهدوء ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من سير الامتحانات قبل وبعد وخلال إجراء الطلاب للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة فى البحيرة - صورة أرشيفية