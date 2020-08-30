«النيابة العامة» تأمر بحبس المتهم «عمر حافظ» احتياطيًّا على ذمة التحقيقات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت النيابة العامة بحبس المتهم «عمر حافظ» احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، إثر واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نَيل سيتي»، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، 28 أغسطس، وقد واجهته النيابة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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