شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يثمن دور الهيئات والمؤسسات الشريكة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمَّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، الدور الذي تقوم به الهيئات والشركات والمؤسسات العاملة على أراضي المحافظة، والساعية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بجودة الأعمال المنفذة حتى نصل إلى مستوى لائق في تقديم الخدمة.

وأكد المحافظ أن التنسيق المثمر بين الجهات الشريكة المختلفة، وبين محافظة الشرقية، من شأنه أن يتمخض عنه مشروعات وخدمات نصل بها إلى مستوى الريادة والتميز في تنفيذ الأعمال، مطالبًا بضرورة الاستمرار في تنمية العنصر البشري، باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ ونجاح الأعمال.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل التماشي وتنفيذ سياسة الدولة المصرية، والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.

وأكد أن الشركة تسعى دومًا لاستغلال جميع الجهود الممكنة، للحصول على أعلى كفاءة في العمل بلا أخطاء، والذي يأتي في إطار التوجه العام للدولة والاستراتيجيات الموازية، والتي تصب في تفعيل آليات التحول الرقمي.

وأشار إلى أن ثمة آليات تم وضعها لتفعيل التعاون بين إدارتي تكنولوجيا المعلومات، وإدارة إصدار الفواتير، حيث تم تطوير المنظومة بإشراف مديري الإدارتين، وتم تدريب المحصلين والمشتغلين بأفرع ديرب نجم، والإبراهيمية، وصان الحجر، على استخدام أجهزة الهاند هيلد التي تستخدم في أعمال قراءة العداد، والتحصيل وتسجيل المخالفات والوصلات الخلسة، وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم استخدام هذه المنظومة على بيئة العمل الفعلية بكافة مراكز ومدن محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذه الآليات والخدمات الجديدة تتيح تسجيل البيانات المتعلقة بمواقع العملاء، وربط إدخال القراءة بهذه المواقع وتشغيل منظومة التتبع للمحصلين، لتيسير استخراج التقارير الخاصة بتقييم عملهم ومعدلات آدائهم.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن استخدام أجهزة الهاند هيلد سيضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية، علاوة على إلزامها للقارئ بتصوير العدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة، مثل الاستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري، وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن، والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني احتمالات لأية أخطاء.

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