شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة» عن عدم تمثيل العمال في «الشيوخ»: «غير متفائلين».. وأملنا في السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن أسفه لعدم تمثيل العمال في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنَّ العمال كانوا ينتطرون خروج تشريعات منصفة، خاصة أن التشريعات العمالية هي اجتماعية في المقام الأول واقتصادية وسياسية أيضًا.

وأضاف «خليفة»، في بيان له، اليوم، أنَّ نتائج الانتخابات أظهرت سيطرة الحزب الواحد على مقاليد الأمور، متابعًا: «للأسف نحن غير متفائلين بخروج أي تشريعات تكون لصالح العمال، وأراهن أن رئيس الجمهورية هو من سينصف العمال كما اعتدنا منه وذلك من خلال اختياره ممثلين للعمال».

وأشار «خليفة»، إلى أنَّ كل الوعود التي أخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفسه بدأت تظهر جلية، فهي بالطبع استغرقت بعض الوقت، لكنها أرست بظهورها الطمأنينة في قلوب الشعب، مؤكّدًا ثقته الكبيرة في أن ينصف الرئيس العمال.

ونوه إلى أنَّ مجلس الشورى بحسب نصوص الدستور هو مجلس استشاري له أن يطرح على رئيس الجمهورية تعديل مادة أو أكثر في الدستور، موضحًا أنَّه يتمنى أن يكون مجلس الشيوخ بمثابة بيت الخبرة الذي يعتمد عليه الرئيس في كل التشريعات الخاصة بالعمال، عبر ضم ممثلين حقيقين عن العمال.

وأكّد «خليفة»، أنَّ الطبقة العاملة تسودها حالة إحباط لعدم وجود ممثلين عنهم، متابعًا: «مفضلش لينا غير الله عز وجل والرئيس السيسي وإحنا واثقين فيه وفي اختياراته»، متمنيًا أنَّ بتمّ اختيار 5 قيادات عمالية ممن تنطبق عليهم شروط مجلس النواب «دول هيكونوا الأمل والملاذ لينا».

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