شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يرصد 200 مليون جنيه للمشاركة فى بناء مدن بشاير الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر، عن رصد 200 مليون جنيه للمشاركة في بناء مدن بشاير الخير 4 و 6 و7 و8 بمحافظة الإسكندرية لتوفير سكن كريم لأهالي المناطق العشوائية والمهددة للحياة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاونة الصندوق للدولة في القضاء على مشكلات العشوائيات وتطوير المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ، إن مشاركة الصندوق في بناء مدن بشاير الخير بلغت مليارا و9 ملايين جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة لديها مخطط متكامل رصدت له ميزانيات ضخمة للقضاء على مشكلات المناطق العشوائية وغير المخططة، والتي شكلت خطرا هدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الصندوق منذ إنشاءه شارك بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للالاف من سكان تلك المناطق لافتا الى أن مشروع بشاير الخير يعد نموذجا مثاليا لمعنى التطوير العمراني حيث تحولت العشوائيات إلى نطاقات سكنية حضارية عامرة بالحياة، ومن ثمة نجحت الدولة في توفير بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق المهددة للحياة، في شكل مجتمع عمراني للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

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في ذات السياق أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق أسهم في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، وكذا مدينة شبابية رياضية. كما شارك الصندوق في فرش وتأثيث 6300 وحدة سكنية بمدينة

تحيا مصر بالأسمرات 2700 وحدة بحي المحروسة، لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، ويتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة إل سي دي.

وعلى مستوى تطوير القرى الأكثر احتياجا فقد تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم في 332 قرية لحماية الأسر في 18 محافظة، بتكلفة 300 مليون، فيما شملت الأعمال: تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الارضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، جاء ذلك بعد دراسة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون الأولوية في الاختيار للأرامل، والسيدات المعيلات، وذوي الاحتياجات الخاصة.