شكرا لقرائتكم خبر عن "2050+" و"الأرض"و"سبتاليا".. مشروعات إبداعية لطلاب الصحافة بإعلام حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان حفل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب شعبة الصحافة للعام الجامعي 2019/2020 تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الأستاذة الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وقدم طلاب شعبة الصحافة 3 مشروعات منها مشروع "الأرض" تحت إشراف الدكتور وليد احمد الهادي، وهي عبارة مجلة بيئية تهدف إلى نشر الوعي البيئي، والمساهمة في وضع حلول للمشكلات البيئية، وتغطية العجز في التغطية الصحفية للموضوعات البيئية، فالمتأمل في بلادنا وأحوالها يستطيع أن يرتب الأولويات التي يجب أن يعتنى بها، وتعد أولى أولويات أى حكومة هى صحة وسلامة شعبهاو البيئية الصحية التى يعيش بها المواطن. وصحة البشر دائما تأتي من بيئتهم، وتشمل أبواب المجلة على مجموعة من العناوين حول الآثار المهملة والابتكارات البيئية، وأصدقاء البيئية، و مبادرات، وضد التلوث.

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كما قدم الطلاب مشروع مجلة"2050+"، تحت إشراف الدكتورة شيماء العزب وسالي سعيد المشرف المساعد على المجلة، وتدور فكرة المجلة حول تصور لشكل الحياة في العقود المقبلة من القرن الحالي، والفوائد والأضرار التي ستلحق بمصر والعالم في المجالات الطبية والتكنولوجية، كما ناقشت المجلة موضوعات عن مستقبل النقل والمواصلات، ومستقبل الصناعة في مصر والعالم، كما تناولت المجلة موضوعات فنية ورياضية وحوارات مع أكثر من مصدر مسئول في العديد من المجالات المختلفة، وتناول ملف العدد قضية التغيرات المناخية التي أصبحت تشغل العالم بشكل كبير نتيجة لتأثيرها البالغ علي مستقبل البشر.

وناقش الطلاب مشروع تخرج مجلة "سبتاليا" تحت إشراف الدكتور عمرو حسن وأ. ميار النواوي المشرف المساعد، وهي مجلة طبية تهم موضوعاتها المواطن العادى قبل المتخصص وبها من الأبواب ما يغطى احتياجات القارئ من المعرفة قدر الاستطاعة من خلال عناوين مجموعة من الأبواب في المجلة وهي تكنوكلينك، طبية منسية، خروج عن المهنة، خفايا واكتشافات، طب الغلابة، شنطة إسعاف.