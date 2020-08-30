شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج فى زيارة للمجلس القومى للمرأة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، غدا الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج؛ بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية.

تأتي الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج؛ بهدف السعي الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة وأبنائها في الخارج، ولتعزيز إنتمائهم بوطنهم الأم، وتشجيع أبنائنا في الخارج على الاطلاع على أهم الإنجازات وجهود التنمية الجارية على أرض الوطن.

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