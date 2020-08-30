شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 4000 طالب وخريج.. ملتقى توظيف افتراضي بمشاركة جامعة الإسكندرية في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية مشاركتها في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر المقبل.

وقال مصدر مسؤول فى الملتقى إن ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهني UNCCD 2020 يُعد أول ملتقى توظيفي افتراضي، ويضم 10 جامعات مصرية حكومية، ويشارك فيه عدد كبير من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين، من عشر جامعات مصرية، في 9 محافظات.

وأشار الى أن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 يُعد حدثًا افتراضيًا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات فى بيئة افتراضية، ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بُعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars)، أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات، كما يستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية ثلاثية الأبعاد تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية؛ ومن خلال الملتقى أصبح لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل فرصة للتواصل الافتراضي بما يُماثل شعور التعامل المباشر الواقعي، فضلًا عن خلق فرص للترابط والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتُميزة.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً، بـ10 جامعات حكومية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى تقديم التوجيه الوظيفي والتدريب للطلاب وحديثي التخرج مجانًا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

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