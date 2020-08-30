«الجيزة» تستقبل 38 ألف عبوة مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، الأحد، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بديوان عام المحافظة، حيث تسلمت نائب المحافظ مساعدات طبية تبلغ حوالي 38 ألف عبوة طبية متنوعة ما بين أدوية ومستلزمات طبية.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تم توجيه المستلزمات الطبية على الفور إلى مديرية الصحة بالجيزة لتوزيعها على المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وفقًا للنواقص والاحتياجات التي تم رصدها.

وأثنت «هند» على التعاون القائم بين محافظة الجيزة والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار دور المنظمة في تقديم الخدمات والمساعدات للدول والجهات الفاعلة ذات الصلة بقضية الهجرة، وذلك لتقليل الكلفة على المهاجرين والمجتمع، مشيرة إلى أن الفترة السابقة شهدت تعاون المنظمة مع المحافظة من خلال الدور التوعوي الذي تلعبه المنظمة، وكذلك تم تقديم مستلزمات وقائية من فيروس كورونا لعدد 700 رائدة بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات المهتمة بتنمية المجتمع، لافتًا إلى التعاون المثمر مع تلك المنظمات بما يضمن تقديم خدمات أفضل لمواطني الجيزة.

وشارك في فعاليات تسلم المستلزمات الطبية الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، ومسؤولو بعثة المنظمة الدولية للهجرة.

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الجيزة تستقبل 38 ألف عبوه مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة

الجيزة تستقبل 38 ألف عبوه مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة

الجيزة تستقبل 38 ألف عبوه مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة

الجيزة تستقبل 38 ألف عبوه مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة