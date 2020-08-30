شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: فيضان النيل أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية السودانية غير مسبوقة منذ ١٩١٢م، مؤكدا أن فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات في السودان .

وكتب حمدوك على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» أوجه باستمرار التنسيق الفعّال بين كُلّ مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس القومي للدفاع المدني في هذا النفير الوطني الكبير الذي ظلوا يقومون به خلال الفترة الماضية وتعزيز التنسيق الكامل فيما بينهم ومع كافة قطاعات المجتمع المدني لحشد كافة الموارد المادية والبشرية الممكنة للعمل على تخفيف حدة الفيضان على مواطنينا، ونعمل بالتوازي لوضع الخطط للتعامل الجذري مع الفيضان مستقبلا .