شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور مايو 2020 بكلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة دور مايو ٢٠٢٠ بكلية العلوم بنسبة نجاح ٨٥.٢٩٪. وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت ١٠٠٪ بأقسام الرياضيات، النبات، الجيولوجيا، الفيزياء وعلوم الليزر، وبلغت بقسم الفيزياء ٦٠٪، والكيمياء ٧٦.٩٢٪، وعلم الحيوان ٩١.٦٧٪، والرياضيات البحتة وعلوم الحاسب ٧٩.١٠٪، والفيزياء وعلوم الحاسب ٨٨.٢٤٪، الكيمياء والفيزياء ٦٣.٦٤٪، الجيوفيزياء ٩٥.٦٥٪، الكيمياء والجيولوجيا ٩١.٦٧٪، الكيمياء والميكروبيولوجى ٩١.٠٧٪، الكيمياء والنبات ٩٠.٤٨٪، الكيمياء والحيوان ٩٢.٧٣٪، الكيمياء والحشرات. ٩٤.٤٤٪. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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