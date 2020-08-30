شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة للطالب إبراهيم «بائع الفريسكا»: فرحة الأب الذي تحققت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اسم الطالب إبراهيم عبدالناصر، الاسم الأكثر بحثاً وتدولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد انتشار فيديو له يتحدث فيه عن عمله كبائع للفريسكا بعد حصوله في الثانوية العامة على 99.6% والتحاقه بكلية الطب.

البداية، بعد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالب يبيع الفريسكا على شاطئ البحر، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، ويحلم بالالتحاق بكلية الطب، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، قائلاً في الفيديو الشهير: «كفاية أني فرحت أبويا».

البحث عن الطالب بياع الفريسكا

بعد تداول الفيديو بساعات، خرج هاني يونس، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، عبر حسابه على فيس بوك، ليعلن البحث عن إبراهيم من قبل وزير التعليم العالي ومجلس الوزراء، وقال يونس عبر حسابه: «إلى الشاب الجميل إبراهيم..وإلى كل من يعرف إبراهيم..الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بيكلمك من بدرى على التليفون اللى في الفيديو مشغول على طول، وأنا كمان جربت مشغول..ضرورى التواصل».

لم يمض إلا ساعات قليلة على رسالة يونس، ليعلن بعدها التوصل للطالب المصري، قائلاً في رسالة آخرى: «الحمد لله نجحت في الوصول إليه، وتواصلنا في مكالمة تليفونية مع الوزير المحترم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، الذي قال لإبراهيم: إحنا تحت أمرك، وشد حيلك، وحافظ على تفوقك».

وتابع: «الوزير قال لإبراهيم إحنا موافقين على منحة كاملة يا بطل، في الجامعة اللى تحبها، كلية طب، جامعة إسكندرية ماشى، ومستعدين كمان بكلية طب جامعة الجلالة».

وكشف يونس عن تفاصيل المكالمة التي تمت بين إبرهيم ووزير التعليم العالي، قائلاً: «الفرحة لم تسع الشاب الجميل إبراهيم، وضحكته ملأت السماء والأرض، وقال: كلية طب إسكندرية يا فندم الوزير قال هابعت بكره الصبح على طول خطاب لرئيس جامعة الاسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط يا إبراهيم تحافظ على التفوق».

منح ودعم من خارج الوزارة للطالب إبراهيم

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أعلنت أكثر من جهة توجيه منح وطرق دعم متعددة للطالب، فأعلن يونس، متحدث الوزراء: «تواصلت معى منذ دقائق الأستاذة هالة عبدالودود، مدير قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية بشركة اورنج، لتعلن أن إدارة الشركة قررت دعم الطالب المجتهد إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا وتم إرسال تليفون إبراهيم وخاله ووالده لها للتنسيق بهذا الشأن..مبروك يا أبوخليل..إحنا مش عاوزين طبيب عادى،لاااا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد، مصر تستحق يا إبراهيم».

وبعد ساعات، تم الإعلان عن دعم جديد للطالب إبراهيم، فقال متحدث الوزراء: «الرسالة دى وصلتنى حالا من الاستاذة نجلاء عبدالرحيم مدير العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية ببنك التنمية الصناعية، من منطلق اهتمام بنك التنمية الصناعية بتشجيع الشباب وفى ضوء النموذج الناجح ابراهيم ابن محافظة الإسكندرية قررت إدارة البنك منح طبيب المستقبل ابراهيم شهادة من شهادات بنك التنمية الصناعية وتكربمه من إدارة البنك».

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وزير التعليم العالي يتحدث

على جانب آخر، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالطالب «بائع الفريسكا»، قائلا: «أنا شفت فيه كلمة عجبتني جدا لما حد كان بيسأله وبيقوله انت فرحان؟ فقاله كفاية إني فرحت أبويا، كلمة أنا فرحت أبويا دي معناها أنه إنسان مجتهد وحاسس بالمسؤولية وفي نفس الوقت متفوق».

وأضاف «عبدالغفار» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»: «أنا هدخله الحتة اللي هو نفسه فيها، أي جامعة في مصر أي كان ثمنها يعتبرها أنه دخلها، متحملش مصاريفها أو حتى الإعاشة، قالي أنا طول عمري كنت بحلم أخش كلية طب جامعة الإسكندرية، عنده حلم».

وتابع: «هيجيلي المكتب وقولتله لازم تجيب معاك الفريسكا عشان أشوف الفريسكا بتاعتك شكلها عامل إزاي، راح قالي دة أنا جيبلك الصندوق كله، وهنرتبله حاجة تانية بخلاف المنحة الكاملة بطب الإسكندرية».

الطالب يتحدث

من جانبه، قال الطالب إبراهيم، في تصريحاته لنفس البرنامج إنه ووالده لديه محل فاكهة ويعد مصدر دخل له، قائلاً«»بشتغل عشان أساعد والدي، وهو بيصرف عليا، ومستمر أساعده حتى لو بقيت دكتور«، وتابع قائلاً:»ده رزق من عند ربنا، ومكنتش أتوقع حاجة زي كده«.