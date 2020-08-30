شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجهيزات لعودة أمسيات الصلاة بكنائس المنيا.. قرار مفاجئ بتأجيلها لحين إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، بيانا مقتضبا، تم توزيعه على كافة كنائس المنيا وابوقرقاص، في اليوم السابق لانطلاق الامسيات والاجتماعات الروحية بكنائس المنيا وأبوقرقاص، تحت عنوان «تنويه هام»، فاجأ به أقباط المركزين بتعليق قرار استئناف الاجتماعات الروحية ومدارس الأحد التي كان مقرر معاودة انطلاقها غدا الاثنين، بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر.

وبرر أسقف عام المنيا، قراره الاحترازي بالقول: «أنه نظرا لتزايد عدد الإصابات من جديد، خلال الأسبوع الأخير، فقد قررنا تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، بينما تستمر القداسات والعشيات كما هي بما فيها ايام الجمع، وكذلك صلوات الجنازات والافراح، الرحلات والمؤتمرات والايام الروحية، بنفس المعايير المتفق عليها.

و كانت مطرانية المنيا وأبوقرقاص قد سبق وأعلنت استئناف الاجتماعات والانشطة داخل الكنائس بدءا من اليوم الاثنين ٣١ أغسطس، وتم تعليق القرار مؤقتا عبر بيان الأسقف لحين انخفاض حالات الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» ليتم تحديد موعد جديد.