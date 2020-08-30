شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 6 متهمين قتلوا زميلهم في مشاجرة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن ببنى سويف القبض على 6 متهمين بقتل زميلهم بسبب مشاجرة وقعت بين المجنى عليه وشقيق أحد المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين السته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، يفيد بمقتل عامل «على يد زميله اشترك معه 5 أشخاص آخرين في مشاجرة بينهما بمركز سمسطا ووجه على الفور بتكثيف التحريات وسرعة ضبط المتهمين.

تم تشكيل فريق بحثي بإشراف العميد محمود حاتم، رئيس فرع بحث الجنوب، وبرئاسة المقدم حسام الريدى، رئيس مباحث سمسطا، ويضم النقيب محمد حسن، معاون أول رئيس المباحث، حيث تواصلت التحريات الأولية إلى أن المجنى عليه يدعى «نادى.م.ا»، 27 سنة، عاطل، ومقيم بمركز سمسطا، والمتهم، يدعى «أحمد.س.ا»، 27 سنة، عامل، قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض «مطواة» أثناء المشاجرة شاركه فيها 5 آخرون، وهم «رجب.س.ا»، 25 سنة، فلاح، شقيق المتهم و«رمضان.ع.ع»، 31 سنة، فلاح، و«عبدالعزيز.ا ع»، 20 سنة، فلاح، و«عامر ع.ع»، 21 سنة، عامل، و«عبدالرحمن.ع.ع»، 30 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون بعزبة حمد عبده التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يرجع إلى قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيق المتهم الأول فتطورت إلى مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه، قام خلالها المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض «مطواة»، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وقاد المقدم حسام الريدى، رئيس مباحث سمسطا، حملة أمنية مكبرة، تمكن خلالها من ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم في الواقعة وباقى المتهمين المشاركين في المشاجرة. تم تحرير محضر رقم 2349 لسنة 2020 إدارى شرطة سمسطا وقررت نيابة سمسطا حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.

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