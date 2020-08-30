شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة طوخ الجديد: 3 ورديات لعمال النظافه وتقييم رؤساء القرى بالعمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اول لقاء له برؤساء الوحدات القروية ومديرى الادارات قال احمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ الجديد انه تقرر وضع 3 ورديات لعمال ومسؤلى النظافه للعمل في المدينه للقضاء على المخلفات قائلا «مش هنشوف أي زبالة في الشارع تانى» لان العمل سيكون على مدار اليوم وانا موجود بين الناس باستمرار

حضر اللقاء سيد السعداوي سكرتير عام مجلس مدينة طوخ ونائبى رئيس المدينة ومحمد سراج مدير الشؤون الإدارية ورؤساء الوحدات المحلية العشرة

شدد «الوزيرى» على ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وان الدولة تولى ملف التصالح اهتمام بالغ وان جميع الملفات المهمة مثل الاشغالات والنظافة لا مجال فيها للتقصير والتقى بمسؤلى النظافة بالمدينة ووضع خطة عمل تعمل على مدار ٢٤ ساعة بثلاث ورديات لتغطية المدينة بالكامل وضرورة احكام نقاط تجميع القمامة وحظر النباشين مؤكدا بأن هناك متابعة مستمرة وتقييم لكل رئيس وحدة محلية بعملة وتواجدة في الشارع بين المواطنين وكذالك عدم السماح بأى تعديات أو مخالفات بناء جديدة مهما كانت الظروف.

لقاء رئيس مدينة طوخ الجديد

لقاء رئيس مدينة طوخ الجديد