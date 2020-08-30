شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» ينتهي من توسعة ساحات انتظار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي بقيادة الملاح أشرف حافظ، من وضع العلامات الإرشادية لسيارات المعاقين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وزيادة المساحات المخصصة لهم، بساحة السيارات أمام مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، والمعروف بالمطار القديم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة ميناء القاهرة الجوي، بدات في تخصيص أماكن خاصة بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصه للتيسير عليهم، وللحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول.

كان الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، شن حملة تطهير وتعقيم بمبنى الركاب، وتفقد صالات السفر والوصول للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.