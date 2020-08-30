شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزالة مسائية للإشغالات والتعديات فى حي وسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي حملة مكبرة لفرض الانضباط والتصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات بمنطقة باب شرق، توجهت إلى شوارع: بورسعيد ،عمر لطفي ،محمد رأفت ،جلال الدسوقي، وجواد حسني ومنشا ،محرم بك، بغداد، الشاب الظريف، ممفيس، محطه الرمل ،شامبليون ،السلطان عبدالعزيز، امين فكري، طريق الجيش ،جلال الدسوقي ،المفتش ،وقنال المحمودية.تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وفي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات.

وتم خلال الحملة ضبط عدد كبير من حالات الاشغالات والتعديات ،وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط ،ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط.

حملات لازالة الاشغالات فى حى وسط

حملات لازالة الاشغالات فى حى وسط

حملات لازالة الاشغالات فى حى وسط

حملات لازالة الاشغالات فى حى وسط

حملات لازالة الاشغالات فى حى وسط

حملات لازالة الاشغالات فى حى وسط