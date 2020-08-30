شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2020. وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن هناك بيانا إعلاميا عن نسب النجاح في الشهادات المختلفة للدبلومات الفنية، موضحًا أن نسب النجاح أقل بعض الشيء من نسب العام الماضى. ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://emis.gov.eg/ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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