شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بانتهاء موسم توريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتهاء موسم القمح المحلي، على أنيتم إغلاق كافة المواقع التخرينية.

كما قرر وزير التموين سحب واستخدام الأقماح من تلك المواقع للطحن. العدد رقم 193 - مؤمن.pdf by Hesham Elghonimy الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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