شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر حذف قصر وعقارين من سجلات المباني التراثية والقيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بحذف قصر وعقارين بثلاث محافظات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والتاريخي. العدد رقم 193 - مؤمن.pdf by Hesham Elghonimy الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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