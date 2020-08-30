شكرا لقرائتكم خبر عن «سيناء للغاز»: توصيل الغاز الطبيعي لـ16 منطقة بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سيناء للغاز التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 16 منطقة في مدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن من بين المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي أليها المساعيد والزهور وآل أيوب وال ذكري ووسط المدينة والقرماني وكرم أبونجيله وبركة حليمة والضاحية وعاطف السادات والفواخرية والسلايمة، بجانب توصيل الغاز إلى عدد من المنشآت التجارية بالمدينة.

أضاف الغندور، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 25 ألف و492 منزل ووحدة سكنية في مختلف أنحاء مدينة العريش، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تعاقدت على توصيل الغاز الطبيعي على مستوي مدينة العريش تبلغ 1405 وحدة سكنية.

أضاف الغندور، أنه استفاد من صندوق الغاز والمياه بديوان عام المحافظة عدد 3157 مواطنًا بتمويل قدره 6 ملايين و156 ألف و150 جنيها، وأنه يتم الصرف لكل مستفيد من الصندوق لتوصيل الغاز نظير دفع مقدم بمبلغ 275 جنيها، ويقوم الصندوق بتمويل قيمته 1950 جنيها لكل فرد يسدد على أقساط شهرية بقيمة 130جنيها لمدة 15 شهرا، يتم خصمها من راتب الموظف أو من الضامن بالنسبة لغير الموظفين.

بدوره أكد أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة الإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة، أن عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الإعفاء من رسوم خدمة العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1587 بقيمة 3 مليون و94 ألف و650 جنيهًا.

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