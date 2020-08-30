شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى 2 سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي إتاحة الفرصة أمام أبنائها الطلاب للتسجيل على الموقع ونظرا للإقبال الشديد للتسجيل على الموقع.

وطالبت الوزارة، فى بيان، الطلاب، بضرورة التأكد من بياناتهم الشخصية قبل إتمام عملية التسجيل.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة، (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية)، ومن المقرر أن تقام اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية.

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ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 13 إلى 14 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 15 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 16 إلى 20 سبتمبر، على أن يتم إبلاغ الطلاب بنتائج الاختبارات يوم 22 سبتمبر، على أن يبدأ الكشف الطبي من 23 إلى 26 سبتمبر.

وتهدف اختبارات القبول إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه، وذلك بدلاً من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب.