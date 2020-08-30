شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الموالح المصرية فى المركز الأول عالميا وتتخطى مليون و393 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورأحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالي صادرات مصر من الموالح بلغت مليون و393ألف 867 طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى26 من شهر أغسطس الجارى ،مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

وأضاف " العطار"، إن هناك منافذ و أسواق جديدة للبرتقال المصري الذى يغزو كل أسواق العالم ، متابعا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال ، مشير الى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا .

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وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.