شكرا لقرائتكم خبر عن العميد السابق لإعلام القاهرة: يجب تفنيد أكاذيب وشائعات إعلام الشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الدكتورة ليلى عبدالمجيد العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى ضرورة تصنيف فئات الجمهور لتوجيه رسائل محددة إلى كل فئة، خاصة أن هناك تاريخ طويل من عدم الثقة، منوهة بأهمية التحدث عن الإنجازات مقابل تفنيد الأكاذيب والشائعات التي تروج لها وسائل إعلام عميلة معروف انتمائها وتمويلها.
وقالت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن أهمية دور الإعلام سواء في إظهار الإنجازات أو الأعمال التي تتم، مطالبة بتسليط الضوء على الأخطاء الموجودة في المجتمع، لافتة إلى أن العشوائيات شوهت مصر وإعلام الشر يشكك في الإنجازات.
وأضافت أن الإعلام الإخباري يقوم بدور محدد مثل الافتتاحات لكن هناك دور آخر يعتمد على الأعمال التنسيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر العميد السابق لإعلام القاهرة: يجب تفنيد أكاذيب وشائعات إعلام الشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.