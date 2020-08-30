شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن بدء قبول طلبات 2700 فرصة عمل فى 15 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن 15 شركة تبدأ من اليوم الأحد فى قبول طلبات تعيين 2700 فرصة عمل، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه فى بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن مديرية القوى العاملة بالقاهرة وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحاً أن الفرص المطلوبة تتمثل فى محاسبين، وصيادلة ذكور، ومساعد صيدلى، ومهندسين إنتاج، وفنى صيانة، وميكانيكى ومندوب مبيعات ، وسائق ، وشيف تقطيع ، واخصائى تسويق ، ومندوبين توصيل ، وعمال يومية ، وأمن ، وعمال مخازن، وسائق جامبو.

وفى نفس السياق، أشار محمد طه مدير المديرية إلى أن المهن المطلوبة تتمثل أيضا فى مهندسين صيانة ، وجودة، وتعبئة، وتغليف ، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة ، وسويتش، ومغسلة .

وأوضح مدير المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص والموضحة فى الجداول المرفقة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب ، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التى تم تعيينها.