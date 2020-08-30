شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: نصف عوائد المصالحات ستعود للمواطن فى صورة خدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان للمرافق إن أي محطة صرف صحى أو شبكة مرافق عند تصميمها تصمم إلى سنة الهدف وهو 2050، وأكون قد وضعت تعداد سكان إلى 2050، ونتيجة البناء المخالف يصل تعداد السكان مثلا خلال عام مما يضطرنا إلى إنشاء محطات إضافية بهذه الأماكن.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز : وإذا لم تحدث تلك التعديات لم أكن مضطرا إلى إنشاء محطات إلا بعد عام الهدف وهو 2050.

وتابع: وكان من المفترض عدم توصيل مرافق وخدمات للأماكن غير المخططة لأنها لا تمثل استثمارا للدولة ولم يكن مخطط لها في المرافق من الأساس واليوم أطمئن المواطنين بأن الأموال التي سيدفعونها نتيجة التصالح ما يقرب من 50 % منها سيعود لتوصيل المرافق لهم على حساب الدولة وسيصبح مثله مثل من هو داخل الحيز العمرانى .

وأكمل: المشكلة الأكبر نتيجة البناء غير المخطط عندما يحدث عطل أو كسر تكون الشوارع ضيقة مما يضطرنى إلى استخدام العامل البشرى لأنه لا نستطيع الدخول بالمعدات .