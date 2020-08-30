شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انقطاع المياه بالساحل الشمالى للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى إلى يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 36 ساعة، وذلك بناء على طلب الجهات المختصة.

وتهيب الشركة بالمواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- نقط الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية ... الخ).