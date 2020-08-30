شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020 ..إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات ، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأحدلإعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق.

وعلى جانب آخر ، نص القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2020، والصادر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والمتقدمين لتنسيق 2020، على استثناء الـ 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى.

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وقال القرار الوزارى "يكون توزيع الـ1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2020 " 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى" ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى.

وتضمن القرار إعفاء الـ 1500 طالب الأوائل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.