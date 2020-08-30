شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: استمرار منع استقلال القطارات دون ارتداء كمامات وتغريم المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب هيئة السكة الحديد عامليها منع استقلال القطارات أو دخول المحطات بدون ارتداء كمامات، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مع تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وتحصيل الغرامة المقررة، مع إلتزام كافة العاملين بارتداء كمامات.

وأكدت السكة الحديد استمرارها فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات..

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وواصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.