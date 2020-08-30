الأمن يبحث إجراءات تسلم مطلوبي "جريمة الفيرمونت" من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تبحث أجهزة الأمن إجراءات تسلم مطلوبين مصريين في "جريمة الفيرمونت" من السلطات اللبنانية بعد فرارهم إلى بيروت اثر تداول القضية على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.

وألقت السلطات اللبنانية على ثلاثة متهمين في القضية التي أثارت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة.

كانت النيابة العامة في مصر، اتخذت إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين في قضية الاعتداء من خلال الشرطة الدولية "الإنتربول"، وجار استكمال التحقيقات.

وكشفت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن هروب 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة في فندق فيرومونت، وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.

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وورد في البيان "النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي" والتي ترجع أحداثها إلى العام 2014.

وبدأت أجهزة الأمن الانتربول المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم المطلوبين إلى العدالة، وجاري اخطار النيابة العامة المصرية بنتائج الجهود في هذا الصدد وبحث تسليم المتهمين بعد إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع نيابة التعاون الدولي

يشار إلى أن الأمن اللبناني أعلن لأنه تلقى طلبا من مكتب الإنتربول في مصر بالقبض "على سبعة أشخاص من الجنسية المصرية موجودين في لبنان" لاتهامهم في هذه القضية، غير أنه تبين أن خمسة منهم فقط "دخلوا لبنان في تواريخ سابقة ثم غادر اثنان منهم ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية".

وتم توقيف الأشخاص الثلاثة في بلدة فتقا السبت، وفق البيان.