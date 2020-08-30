"هاني" يطلب فسخ عقد الزواج: "مراتي بتعض إبني عشان ينام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نور العمروسي:

أقام "هاني. ن" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه "مراتي بتعض إبني عشان ينام".

يقول "هاني."، 30 عامًا، مهندس: تزوجت منذ عام و6 أشهر من "رحاب. أ"، (26 عامًا، ربة منزل)، ومنذ الأشهر الأولى للزواج وتعتاد زوجتي الشجار مع والدتي التي تقيم معنا بذات العقار.

أضاف الزوج في دعواه: لم يتوقف الأمر على معاملتها السيئة لوالدتي فقط، لكنها كانت ترفض أيا من أفراد أسرتي أن يحمل طفلنا الذي يبلغ من العمر 5 أشهر، "كنت مفكر إنها بتخاف عليه، ولكن اكتشفت إنها خايفة حد يحسده من أسرتي".

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استكمل في دعواه التي حملت رقم 852 لسنة 2020: كنت دائما أسمع صراخ وبكاء طفلي، وبالاستفسار من زوجتي كان ردها "عايز ينام"، حتى اكتشفت وجود بعض العلامات على يد الطفل، وبعدما واجهتها أنكرت معرفتها بها "ممكن يكون اتخبط وهو بيتقلب أثناء النوم".

أشار هاني: "بدأت في متابعة زوجتي، حتى شاهدتها وهي تعض الطفل، وبررت فعلتها "إبني لما بيعيط بينام فبعضه عشان ينام".

اختتم الزوج: أخذت طفلي من زوجتي وقمت بطردها من المنزل، لأنها غير أمينة على ابنها، ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد الزواج، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها".