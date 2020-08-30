أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينعقد صباح اليوم مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020، يعقد في تمام الساعة 12 ظهرًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كانت المرحلة الأولى على النحو التالي الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وعددهم 30855 طالب وطالبة، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر، وعددهم 16665 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر، وعددهم 102165 طالب وطالبة. بإجمالي قبول 149685 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020.