شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق دورة تنمية المهارات اللغوية عبر ZOOM والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الأسبوع الأول لدورة تنمية المهارات اللغوية والأسلوبية، اونلاين عبر تقنية zoom، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية وأهميتها في تحقيق التواصل المجتمعي لأئمة الأوقاف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة يحاضر فيها الدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأن محاضرات اليوم الاول تضمنت مناقشات حول فنون الثقافة العربية ومحاولة الاستفادة من فنون الثقافة والأدب، والاطلاع على العلوم الحديثة بوسائلها المختلفة لتعزيز الهوية والقيم المصرية.

وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب الأئمة والدعاة المهارات اللغوية التي تحقق أفضل الوسائل للتواصل المجتمعي من خلال اللغة العربية وهي المنظومة الأساسية للتواصل، كما اشتملت المحاضرات على مناقشات حول كتاب: «فن الإلقاء» للراحل عبدالوارث عسر.

ويأتي ذلك في اطار تطوير التواصل في خضم جائحة كورونا، واستخدام وسائل التواصل الحديثة مثل تقنية «زووم» ذات طابع تكنولوجي في الوزارة.