شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بقضة «الرشوة الكبرى» بالبحيرة: المتهمون باعوا العهد بأدوات رثة وثياب بالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على نص مرافعة النيابة العامة في قضية «الرشوة الكبرى» في محافظة البحيرة المتهم فيها مدير المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، والذى يشغل أيضًا مدير مكتب المتابعة لمحافظ البحيرة، بتلقى رشاوى، والمتهم معه فيها 5 أشخاص آخرين منهم 4 متهمين بتقديم رشوة ومتهم آخر بالوساطة في تقديم الرشوة.

وقدم ممثلا النيابة العامة المستشار محمد جمال عبدالناصر ومحمد حسين عامر في القضية مرافعتهما أمام الدائرة الثانية بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية برئاسة جمال طوسون رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ووائل مصطفى كامل وسكرتارية حسنى عبدالرحيم.

وسردت النيابة كيف استغل المتهم الأول مهام وظيفته ونفوذه في تسهيل إجراءات تقنين أراضي مملوكة للدولة في محافظة البحيرة وكذلك تسهيل استخراج تراخيص مركب سياحى في محافظة جنوب سيناء مقابل مبالغ مالية، ووقائع حصول المتهم على مبالغ مالية من المتهمين الأربعة في القضية مقابل سرعة إنهاء مصالح لهم بوساطة من المتهم السادس.

محاكمة مدير المكتب الإعلامى السابق لمحافظة البحيرة

وكان جهاز الرقابة الإدارية ألقى القبض على المتهم الأول في القضية من مكتبه بديوان عام محافظة البحيرة، في ديسمبر من عام 2018، وألقى القبض على 5 متهمين آخرين بتهمة الرشوة وتسهيل الرشوة، وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتى وجهت النيابة للمتهم الأول خلال التحقيقات تُهم الكسب غير المشروع وتقاضى الرشوة واستغلال النفوذ وكذلك تسهيل الاستيلاء على المال العام، كما وجهت تهمة الرشوة لأربعة متهمين آخرين، وتهمة تسهيل الرشوة للمتهم الأخير، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى شهر مايو 2019 مايو 2019 في محافظات البحيرة والقاهرة والأسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

محاكمة مدير المكتب الإعلامى السابق لمحافظة البحيرة

وفيما يلي نص مرافعة النيابة العامة:

بسم الله الرحمن الرحيم

«تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»

صدق الله العظيم.

ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، الصادق الأمين.

اسْتعْملَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَجُلاً مِن الأَزْدِ عَلَى الصَّدقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قـال: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم على الْمِنبرِ، فَحمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بعْدُ فَإِنِّي أَسْتعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ على الْعمَلِ مِمَّا ولاَّنِي اللَّه، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَت إِلَيَّ، أَفَلا جلس في بيتِ أَبيهِ أَوْ أُمِّهِ حتَّى تأْتِيَهُ إِنْ كَانَ صادقاً، واللَّه لا يأْخُذُ أَحدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً بِغَيْرِ حقِّهِ إلاَّ لَقِيَ اللَّه تَعالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ......ثُمَّ رفَعَ يَديْهِ فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ».

صدقت يا سيدي يا رسول الله، فلقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة.

سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين

نقف اليوم أمامكم، نسوق المتهمين إلى عدالتكم، بعد أن تبددت أحلامهم، وتحطمت آمالهم، وتبدلت أحوالهم، من القوة إلى الضعف، ومن العزة إلى الذل، ومن السطوة إلى الهوان والانكسار.

هذا كبيرهم، منَّ الله عليه إحسانا، فطغى وبغى جورًا وعدوانا.

لبث في الوظيفة العامة سنينًا، كان كغيره من الغمار، شاء له الله أن يترقى درجاتٍ ودرجات، فيشغل وظيفتة ذات جلال ووقار.

مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة.

فأبى إلا أن يخون حيث أؤتمن، يغدر حيث عوهد.

يصول ويجول في جمع الرشا، وجباية الحرمات.

وهذا صغيرهم، دمية بين يدي كبيرهم، وسيطه، يحركه كيف يشاء، كم من مرة لبى النداء، نداء الرشوة، احتملها وبها باء.

وهؤلاء الراشون، ادعوا الأمانة، وما طمحوا لغير الخيانة؛ طالبوا بما ادعوه حق؛ بأن سلكوا طريق الباطل، ولا باطل يؤدي إلى حق، لم يكن كل منهم إلا طامعا، للمال حرامًا أم حلالًا جامعا، لا تهم الوسيلة ما دامت تؤدي إلى الغاية.

تلك عصبة الباطل، أولئك من نخاصم.

قضية اليوم هي قضية وطن مكلوم، يد تحفر في جباله الرواسي، وأيادٍ تهيل عليها التراب، يد تشيد أبنية المجد، وأيادٍ تنقضها بالرشوة والزيف.

ليس هذا ضربًا من تضخيم، ولا تهويلْ، وإنما هي قولةُ حقٍ وصدقْ.

فقضية اليوم يا سادة هي قضية فريقيْن:

فريق للحق آمل، وآخر له منكر.

فريق للعدل راغب، وآخر عليه مستكبر.

فريق للعيش طامح، وآخرٌ له سارق.

من ينصب ميزان العدل، فيفصل فيهما؟

أضاع الحق بينهما؟

هيهات هيهات

العدل آت آت

مادامت مِنصتكم سامقة تبلغ عنانَ السماوات، لا يعتليها إلا من أتى الله بقلب سليم، فأنطقه الحق المبين، وأجراه على لسانه في الأولين والآخرين، فأنتم أمناء إلى يوم الدين على وطن يضرب بجذوره في الأقدمين، حضارة شيدت على مر السنين، بنيانها متين، وركنها ركين، آمنة في رحاب رب العالمين، قص ذلك في كتابه الحكيم، ونحن عليه من الشاهدين.

جئناكم اليوم للأمة ممثلين، لآمالها حاملين، لفريق البغي مختصمين.

الوقائع

سيادة الرئيس، حضرات السادة المستشارين.

فلتسمحوا لي أن أسرد واقعات دعوانا على ذات الترتيب الوارد بأمر الإحالة.

أولى الواقعات

طلبٌ وأخذٌ لأدواتْ، وآلافٍ من الجنيهاتْ، لاستعمالِ نفوذٍ حقيقيٍ للمتهمِ الأولِ لدى موظفي الديوانِ العامِ بمحافظةِ البحيرة، لتغييرِ النشاطْ.

نشاطُ قطعةِ أرضٍ يمتلكها والدُ المتهمِ الثاني، من زراعيٍ لمباني.

تلك الأرضُ الواقعةُ في مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي تبلغ مساحتَها سبعة عشر فدانًا، وتجاوز قيمتَها خمسة عشر مليونًا.

فلقد علم المتهمُ الثاني أن قرينَه المتهمَ الأولَ، قد أنعمَ اللهُ عليه بالخيراتْ، أعلاه درجاتٍ فوق درجات، مديرًا للمكتبِ الإعلامي لإحدى المحافظاتِ الكبرياتْ، محافظةِ البحيرة، وهنا سعى إليه سعيًا حثيثا، علَّه يساعده في مراميه الخبيثة.

توجه إليه بمكتبه بالمحافظة، فاستقبله الأول وقد أضمر التفريطَ والخيانة.

سأله المتهم الثاني: هل لك أن تساعدني؟

إن لي طلبًا عمره سنوات، حبيسًا بين الجدرانِ والملفات.

بإصدار عقدٍ بتغييرِ النشاط، من زراعي لمباني، عن طريق مجلس صندوق استصلاح الأراضي الزراعية.

فأجابه: لك ما تريد، ولي الأجر!

ظنه أجرًا، وما هو بأجر، بل هو شرٌ يغمس صاحبَه في السوء ويُضْجِعَه في المنكرات.

تابع المتهم الأول قائلًا: إن لي في المحافظة باعًا.

وفي سرعة الموافقة على طلبك ذراعًا.

لا تقلق.

الأمر محسوم.

فنفوذي لدى موظفي الديوان العام، معلوم.

ولكي يبرهن على صدقِ حديثِه، وما هو بصادق، اصطحبه لمكتب الشاهد التاسع، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، حيث كان برفقته الشاهد العاشر مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، هنالك أراد أن يستعرض نفوذه، ويتباهى بسلطانه.

كلف الشاهديْن بسرعة إنهاء طلب تغيير النشاط، فاستجابا له خضوعًا لنفوذه، فصلته بالمحافظ وثيقة، لسَبْقِ عملهما سوياً بمجلس مدينة سفاجا حين كان المحافظ يرأسها، ومصداقيتة لديه فيما ينقله إليه من معلومات تخص الأداء الوظيفي لمسؤولي وموظفي الديوان العام ووحداته الإدارية، مصداقية محكمة أكيدة.

تواصلَ المتهمُ الأول أيضًا مع الشاهد الثامن سكرتير عام محافظة البحيرة، ورئيس مجلس صندوق استصلاح الأراضي، وطلب منه سرعة عرض الطلب على المجلس والموافقة عليه.

عاود الاتصال بأولئك الشهود مرات ومرات، يحملهم على إنهاء الإجراءات، سجَّل تلك المحادثات، أسمعها لصاحبه، علًّ ذلك يثير حماسه في دفع الرشوات، فجُل الشهود قد وعدوه بتذليل العقبات، فلن تمضي أيامٌ معدودات، إلا وقد تغير النشاط.

محاكمة مدير المكتب الإعلامى السابق لمحافظة البحيرة

انعقد مجلس إدارة صندوق الاستصلاح، بدعوة من الشاهد العاشر، مدير الأملاك، غير أن دراسةً بشأن وقوع الأرض محل طلب تغيير النشاط داخل المخطط الاستراتيجي لمدينة وادي النطرون من عدمه، تلك الدراسة التي لم تجرى عن طريق إدارة التخطيط العمراني، أرجأت البت في هذا الطلب، فما كان من المتهم الأول إلا أن أوغل في استعمال نفوذه، فاتصل بالشاهدة الخامسة عشرة، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام محافظة البحيرة، يستعجلها في إعداد تلك الدراسة، فأعدتها استجابة لطلبه، خاضعة لنفوذه كمن سبقها من الشهود.

هنا أراد أن المتهم الأول أن يجني الحصاد، حصادَ السوء والمنكرات، حصادَ بيعِ الذمة بالفساد.

طلب من المتهم الثاني بعضًا من الأدوات المكتبية، فابتاع له ما أراد بألف وخمسمائة من الجنيهات، والتقاه بوسط القاهرة، وسلمه عطيته الدنية.

ما كانت تلك العطية إلا شرارة قد انطلقت، لتعقبها نار الإثم والإفساد.

طلبٌ آخر لا يقل وضاعة عن سابقه، قال لصاحبه: إني في حاجة إلى رداء وكساء.

ثيابٌ جديدة، أراد أن يواري بها سوءته، ويحجب بها قبح فعلته، هكذا ظن، ظن خاطئًا، فلقد تدثر بلباس الرشوة حقيقة وحكما، فافتضح أمره، وهتك ستره.

أنقده المتهم الثاني خمسة آلافٍ من الجنيهات، اشترى بشطرٍ منها ما تمنى، وطوى ما بقي في جيبه، كشحاذٍ يسألُ إحسانًا وصدقات.

يا لهوانه، يا لهوانه، يا لهوانه.

باع العهد وأخلاقًا باقية؛ بأدوات رثة، وثيابٍ بالية.

باع العهد وأخلاقًا باقية؛ بأدوات رثة، وثيابٍ بالية.

باع العهد وأخلاقًا باقية؛ بأدوات رثة، وثيابٍ بالية.

وها قد ورد مستند إدارة التخطيط، وأصبح المجلس على أُهْبَة الانعقاد، ففكر المتهم الأول وتدبر، ماذا عساه أن يفعل!

لم يجد أيسر من طريق الرشوة، فهي سبيل من خربت ذمته، وهانت همته.

طلب من قرينه المتهم الثاني مئة وستين ألفًا من الجنيهات، لإنهاء إجراءات تغيير النشاط.

عرفَّه إلى المتهم السادس، ذراعه المنقاد، حيث جمع ثلاثتهم لقاءٌ بمنطقة التجمع، أنبأ الأول الثاني خلاله أن ثالثهم هو وسيطه في جباية مبلغ الرشوة.

أرسل المتهم السادس إلى المتهم الثاني بيانات حسابه بالبنك التجاري الدولي لاستقبال جُعل الرشوة، فأودع الثاني به قسطًا من هذا الجعل، بلغ سبعين ألفًا من الجنيهات.

أسال المال لعاب المتهم الأول، فسعى لإتمام اتفاق الرشوة، استعمل نفوذه مرة أخرى، لدى الشاهد العاشر مدير إدارة الأملاك، استحثه على التعجيل بدعوة المجلس للانعقاد، فكان له ما أراد، فما هي إلا أيامٌ معدودات، سبعة أيام، حتى انعقد المجلس.

سبق ذلك أنه إذ علم بقرب انعقاد المجلس، وأن ثمة إشكالية قانونية قد تعترض الموافقة على طلب المتهم الثاني؛ قوامها نزاع حول ملكية الأرض محل الطلب، سعى لدى الشاهد الحادي عشر، مدير إدارة الشؤون القانونية، موصيًا إياه بألا ينتهي في رأيه القانوني بتأثير تلك المنازعة على البت في الطلب والموافقة عليه، فاستجاب له كغيره، وإن أعمل صحيح القانون.

وإذ انعقد المجلس أصدر الموافقة المرجوَّة، فتحقق لفريق الرشوة ما تمنى، فكان القسط الثاني من جُعل الرشوة.

دعا المتهم الأول المتهميْن الثاني والسادس إلى حفلِ زفاف بالقاهرة، وكأنه أراد الاحتفال بنصرهم الزائف، بتلقي مزيدٍ من الحرام، هنالك سلم الثاني السادسَ ستين ألفًا من الجنيهات.

كان لابد للمتهم الأول من أن يقطع الطريق حتى نهايته، فلقد طاله الحرام حتى هامته، عاود الاتصال بالشاهدِ العاشر، مدير إدارة الاملاك، واستحثه على التعجيل بنسْخ محضر اجتماع المجلس، وما انتهى إليه، وسهَّل له ذلك بأن أرسل سائقه إليه، فمرَّر المحضر على أعضاء المجلس لتوقيعه.

كما عاود الاتصال بالشاهد الحادي عشر، مدير إدارة الشؤون القانونية واستحثه على التعجيل بمراجعة عقد تغيير النشاط؛ فاستجاب لتدخله؛ وانتهى من مراجعة بنود العقد في غضون يومين من تاريخ وروده إليه.

ها قد تحقق المراد، عقدٌ بتغيير النشاط، رأى النور في غضون شهريْن بعد أن لبث سنينًا في الظلمات.

وجاء مشهد الختام، تسلم المتهمُ الثاني عقدَ تغيير النشاط، وحصل على إذنٍ بدفع مقابله، فأرادَ أن يَفِيَ بعهده مع المتهم الأول، وما هو بعهد، فلا عهدَ بباطل، لا عهدَ بنقضٍ للأمانة، ضدان لا يجتمعان، إنما أراد أن يتم اتفاقهما الآثم، فأودع بحساب المتهم السادس البنكي، القسط الأخير من جعل الرشوة، وقد بلغ ثلاثين ألفًا من من الجنيهات.

محاكمة مدير المكتب الإعلامى السابق لمحافظة البحيرة

كانت هذه واقعتنا الأولى، أما الثانية، فقد بدأت حيث انتهت سابقتها، علم المتهم الثاني أن بإمكانه الحصول على خصمٍ يبلغ مقداره عشرة بالمئة من رسم تغيير النشاط إذا ما سدده دفعة واحدة، ما كان منه إلا أن لجأ إلى المتهم الأول، فقد ابتاع ذمته، اشترى بالمال عهده وأمانته، استعلم منه عن هذا الخصم، هنا حدثته نفسه برشوة جديدة، تبدو قريبة غير بعيدة، طمأن المتهم الثاني، أجابه قائلا:

إن كان ثمة خصمٌ، فأنا به زعيم.

أوغيرك أعلم بسطوتي ونفوذي!، أجبني:

كم سيبلغ الخصم من جنيهات؟

أجابه: نحو مليون وثلاثمائة ألف.

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تحدث المتهم الأول قائلًا: ليَّ النصف، بالغًا ما بلغ.

فاوضه المتهم الثاني: إنك تطلب الكثير، مرادك عسير غير يسير.

ولئلا يفلت من قبضته، ارتدى المتهم الأول ثوب الفضيلة، وهو ثوب لا يسعه أبدا، تحدث إليه قائلًا: إني قانع، لست بطامع، يكفيني خمسمائة ألف.

سايره المتهم الثاني، وطوى في نفسه كامل السداد، مزية فائتة تقابل ربحًا معجلا، تغنيني عما سواها ما دام مؤجلا.

لا عهد له ولا ذمة، هكذا اشتريته، أو تمنعه نفسه عن خيانتي، ووضع العقبات في مسيرتي، لا بد لي من السداد والبعد عن هذا النهم الشره.

هكذا حدثته نفسه عن المتهم الأول.

ما كان المتهم الأول ليعلم بدخيلة نفس المتهم الثاني، ذاك علم يتفرد به الإله، قد يهب بصرًا وبصيرة لبعضٍ من أوليائه وأصفيائه، لا من يخونون عهده، وينتهكون حرماته.

اتصل المتهم الأول بالشاهد العاشر، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، استعلم منه عن الخصم المرجو، فأجابه بسابقة تطبيقه في حالات مماثلة، وأن القول الفصل في هذا يرجع إلى الشاهد الرابع عشر، المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة.

لم يهدأ للمتهم الأول بالًا حتى اتصل بالشاهد الأخير، المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة، استعمل نفوذه لديه، طلب منه إعمال الخَصْم بحق المتهم الثاني؛ لم يكن يعلم أن المتهم الثاني قد توجه إليه هو الآخر ليسأله عن الخصم المُراد وأنه ما يزال برفقته حين حديثهما، ما كان للشاهد أن يرد المتهم الأول خائبًا، وعده ببذل العناية اللازمة لتحقيق طلبه بتنسيقٍ مع الشاهد العاشر، وأنبأه أن المتهم الثاني موجود معه، هنالك ثارت ثائرته، وحدث نفسه قائلا: أبعد أن فعلت فعلتي، وبعته ضميري وذمتي، أبعد أن غيّر النشاط، يؤثر نفسه بالحصاد، ما كان لهذا أن يكون.

تواصل مع المتهم الثاني، حدثه قائلا:

أحسبت أني عنك غافلا؟

إني أتبع خطواتك، سكناتك وحركاتك.

لا خصمَ إلا من خلالي.

سنتقاسم الأرباح، على نحو ما جرى اتفاقنا.

هكذا أراد، ولكن المتهم الثاني عاجله بالسداد.

سدد كامل رسم تغيير النشاط، وتسلم نسخة من عقد أرضه على نحو ما سعى وأراد.

كانت هذه ثاني الواقعات، لم تكن لها سابقة السوء، وما كانت بنهايته، ها هو المتهم الأول يقترف واقعة جديدة،

طلبٌ وأخذٌ لفائدة وأعطيات، وآلافٍ من الجنيهاتْ، لاستعمالِ نفوذٍ حقيقيٍ للمتهمِ الأولِ لدى مدير إدارة الأملاك بمحافظة البحيرة، ورئيس مجلس مدينة إدكو، لتقنين وضع اليدِ على أرضٍ مملوكة للدولة، يحوزها المتهمان الثاني والثالث.

تلك الأرض الواقعة بنطاق مدينة إدكو، والتي تبلغ مساحتها خمسة أفدنة.

فلقد استطار سوءُ صيتِ المتهمِ الأولِ في الآفاق، فعلم المتهم الثالث كما علم غيره بأنه قد صار ذا حولٍ وطولْ، مديرًا للمكتب الإعلامي للمحافظة، هنالك عزم أمره على التوجه إليه، فهو قبلة من يريد الرشوة سبيلا.

التقاه بمكتبه بمحافظة البحيرة، وحدثه قائلا: إني في حاجة إليك!

إن لي طلبًا قد أصابه الشتات، ضل الخطوات والطرقات، قدمته للجنة التقنين بمدينة إدكو منذ سنوات، لتقنين وضع اليد على أرض أحوزها بتلك المدينة، فرفض طلبي، وخاب مسعايْ، تظلمت لدى المحافظ، أحال تظلمي إلى لجنة الأملاك، ماذا أنت بفاعل لتحقيق مُبتغايْ؟

أجابه: سأفعل ما تريد، سأحقق لك آمالك، نفوذي أكبر من خيالك.

هاتف الشاهديْن التاع، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، والعاشر، مديرة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، على مسمعٍ منه، كلفهما بفحص تظلمه انتهاءً بقبوله.

تباهٍ بالسطوة وتفاخرٌ بالنفوذ، هكذا النفوذ لأرباب النفوس الواهنة.

ما هي إلا أيامٌ معدودات، حتى أوعز المتهم الأول لذراعه المنقاد، رسول الفساد، المتهم السادس، أوعز إليه أن يتصل بالمتهم الثالث، لكي يرتب لقاءً لثلاثتهم، فاتصل به، فلبى الأخير النداء، فَهم أن الحين قد جاء، أعدَّ للمتهم الأول من الطعامِ والشرابِ ما شاء، اجتمعوا بحانوت الشاهد السادس والعشرين، توافقوا على الرشوة؛ سأدفع لكي أمضي، هكذا حدّث المتهم الثالث نفسه، سأخون لكي أرضي، هذا ما طواه الأول في قلبه حتى فاض على سيماه.

انعقد الاتفاق، ليَّ الأعطيات، ولكَ ولشريكِكَ المتهمِ الرابع تقنينُ الحيازات.

وها قد جاء الميقات، ميقات تنفيذ الاتفاقات المنكرات.

كان المتهم الأول كمن زرع شجرة خبيثة، تجذرت في نفسه، وتفرعت في فعاله، استمرأ الحرام، فأبى إلا أن يدخله جوفه مرات ومرات.

مأكولات ومشروبات، بلغت أربعة آلاف من الجنيهات، كانت قسطًا من الرشوة، سدده المتهمان الثالث والرابع، أتى عليه المتهم الأول واحتساه، أكل الحرام بحانوت الشاهد السادس والعشرين، وشربه بحانوت يعمل فيه الشاهد السابع والعشرون.

كان هذا القسط الأول من الرشوة.

قسطٌ آخر، سيارة جديدة، تحقق أحلامًا كانت بعيدة.

فكما طَعِمَ المتهم الأول حرامًا وشربَهْ، أراد أن يمتطيه، وكأنه أراد له أن يتغلل فيه، أراد أن يجري في جسده مجرى الدم، يملأ طويته، يبدو على صفحته، يتجلى في سكونه وحركته.

طلب من المتهميْن الثالث والرابع إبدال سيارته من طراز «بي إم دابليو 2005»، بأخرى من طراز «أوبل 2019»، اتفق مع الثالث أن قيمة الأولى لا تجاوز المائتي ألف جنيه، ونفاذًا لما طلب، ابتاع له الثالث والرابع السيارة التي أراد، من معرض للسيارات، مملوك للشاهد العشرين، بقيمة بلغت ثلاثمائة وأربعين ألفًا من الجنيهات، وسلمها له المتهم الثالث بالإسكندرية، بعد أن استلم سيارته، واضطلع ببيعها بتكليفٍ منه.

أعطية أخرى أدخلها خزائنه، فما هدأ، بل إلى المزيد من الحرام أصابه الظمأ، فها هو يطلب قسطًا جديدًا من مبلغ الرشوة، أعاد الكرَّة وطلب رداءً وكساء، وكأنما أراد الانسلاخ من جلده، وكأنه إذا بدَّل ثوبه، علا وارتقى، هكذا سولت له نفسه، لم يكن يعلم أن الرشوة قد أحطته إلى هاوية بلا قرار، فإن سعى إلى النجاة اليوم فلا فرار.

اصطحبه المتهم الثالث إلى حانوت الملابس المملوك للشاهد الثامن والعشرين، حيث أخذ المتهم الأول ما تمنى من ثيابٍ بلغت قيمتها إثني عشر ألف جنيه ابتاعها له المتهم الثالث.

تارة أخرى تغطيه الرشوة من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه.

ملأ الحرام جوارحه، انغمس فيه ما كان ليبرحه، ها هو يطلب من المتهميْن الثالث والرابع مزيدًا من العطايا، خاتميْن من الذهب، وساعات يد، وعطور، فابتاع المتهم الثالث الخاتميْن من الشاهد الرابع والعشرين، بثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة من الجنيهات، وابتاع الساعات بأحد عشر ألف ومائة من الجنيهات، كما ابتاع زجاجة عطرٍ بألفينٍ من الجنيهات، وسلم المتهم الأول تلك الأعطيات بمحيط مبنى محافظة البحيرة، يا لاستخفافه بكرامة وظيفته، لم يجد حرجًا في أن يتجر فيها بثمن بخس يتلقاه غير بعيدٍ عن مكانها، غير عابئ بوقارها وجلالها.

ما كان لينهي فعلته دون أن يجد ضالته، طلب وأخذ أموالًا سائلة حسب أنها تسد حاجته، لم يكن ليعلم أنها قد عجلت بنهايته، فها هو يطلب من المتهميْن مائتيْن وخمسة وخمسين ألفٍ من الجنيهات، فدبرا ما طلب، وأنقده الثالث خمسة آلاف منها بالمقهى محل عمل الشاهد السابع والعشرين، في حين أرسل إليه المتهم السادس، ذراع الأول البتار في قطف سيء الثمار، أرسل إليه بيانات حسابه بالبنك التجاري الدولي، فأودع به خمسين ألفٍ من الجنيهات لصالح المتهم الأول.

كان هذا ما تلقاه المتهم الأول من عطايا وأموال، حان ميقات تحقيقه للآمال.

آمال المتهميْن الثالث والرابع.

استعمل نفوذه لدى الشاهد التاسع، حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، فعاود الاتصال به، وكلفه باستقبال المتهم الثالث لإنهاء طلبه بالتقنين، الذي سبق وأن حدثه عنه، فاستقبل الشاهد المتهم الثالث بمكتبه وأفهمه بأن إدارة حماية أملاك الدولة هي المنوطة بالنظر في تظلمه من رفض طلبه بالتقنين.

فما كان من المتهم الأول إلا أن أوغل في استعمال نفوذه، فعاود الاتصال بالشاهد العاشر، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، بل واصطحب المتهم الثالث للقائه بمكتبه بالديوان، فأنبأهما بأن طلب التقنين قد رُفض لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لقبوله، وجوهرها إجراء معاينة للأرض محله مثبتة لجدية وضع اليد عليها، وذلك عن طريق اللجنة المختصة بمجلس مدينة إدكو، حيث تقع الأرض المشار إليها، هنالك أمعن المتهم الأول في استعمال نفوذه، لم يهدأ سعيه المحموم، اتصل بالشاهد الثاني عشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، وكلفه بفحص مستندات تلك الأرض؛ فاستجاب لتدخله؛ واستقبل المتهم الثالث غيرَ مرة بمكتبه، وفَحَصَ في حضوره ملف الأرض مع الشاهد الثالث عشر، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، وإذ وقف الشاهدان على سبْقِ رفْضِ طلب المتهم الثالث لعدم استيفائه شروط التقنين؛ أعلناه بذلك، ومكناه من التظلم منه في صورة طلب جديد بالتقنين.

بل وأجرى الشاهد الثاني عشر معاينة للأرض محل الواقعة للتحقق من جدية وضع اليد عليها تمهيداً للسير في إجراءات التقنين.

ما كان لأي من الشهود أن يحيد عن أوامر المتهم الأول، فسلطانه ممدود، ونفوذه إلى المحافظ مبسوط.

نأتي لخاتمة الواقعات.

كغيرها تنضح بالإثم والمنكرات.

خيانة للوظيفة العامة بحفنة من الجنيهات.

فلقد طلبَ المتهم الأول من المتهم الخامس، مائة ألف من الجنيهات، أخذ منها تسعة وعشرين ألفًا، مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، للموافقة على طلبه بترخيص مركبٍ سياحي.

بدأت أحداث الواقعة في جِلسة خاصة، جمعت المتهميْن الأول والخامس، صديقيْ الطفولة.

ولأن الحرام جرى في جسد المتهم الأول مجرى الدم، سيطرت الرشوة على جوارحه، صار لا ينطق إلا فسادًا، لا يتحدث إلا إفسادًا.

سأل صديقه المتهم الخامس: ما خطبُك، وكيف يجري عيشُك؟

أجابه: أعمل في السياحةِ، والرزق مبسوط.

بادره بسؤال آخر:

ألك مركبٌ سياحي تباشر نشاطَك من خلاله ؟

أجاب نافيا، فالتراخيص موقوفة في محافظة البحر الأحمر حيث أباشر نشاطي، ولكنها سارية في محافظة جنوب سيناء.

هنا تخمرت الواقعة في ذهن المتهم الأول قبل أن يرتد إليه طرفه، ما أن سمع جنوب سيناء، حتى جاءه النداء، إني بسلطاني قادر على إنهاء أمر الترخيص، ما هي إلا محادثات أجريها مع الشاهد السادس عشر، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، لن يرد طلبي، فمكانتي الاجتماعية لديه وطيدة، فلقد سبق وأن لبيت له طلبيْن، تعبيد الطريق العام المؤدي لقريته الكائنة بنطاق مدينة إيتاي البارود، ونقْل موظف بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من موقع لآخر، هكذا حدث المتهم الأول نفسه.

انسل من جلسته، تحدث إلى سكرتير عام المحافظة، وقف على سريان تراخيص المراكب السياحية بنطاقها، على نحو ما أخبره المتهم الخامس، عاد من فوره إلى مجلسه، لم يبعد الأمد بين ذهابه وأوبته، بضع دقائق فكر خلالها وتدبر، رسم وقدر، تحدث إلى صاحبه قائلا: لك الترخيص وليَّ مائة ألف من الجنيهات، مقابل استعمال نفوذي لدى المنوط بهم إصداره.

لم يتردد صاحبه في قبول طلبه، فمركب سياحي كان ليحقق الأمنيات، أرباحاً بالألوف والمئات.

سجَّل المتهم الأول محادثاته مع الشاهد المذكور، التي حثه خلالها على تذليل ما عساه أن يعترض إصدار ترخيص المركب السياحي من عقبات، أسمعها للمتهم الخامس، لئلا يساوره شك في صدق إدعائه، وما هو بصادق.

أوغل في استعمال نفوذه، فرتب للمتهم الخامس لقاءً مع السكرتير العام بمكتبه بالديوان، فالتقاه هنالك حيث قدم له طلبًا باستصدار ترخيص مركبٍ سياحي، أشَّر الشاهد عليه بالموافقة والعرض على اللجنة المختصة، تلك اللجنة التي يرأسها الشاهد السابع عشر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والواقعة بمدينة شرم الشيخ.

وقبل أن ينصرف المتهم الخامس من الديوان، اتصل بالمتهم الأول ونبهه إلى أن المركب المزمع إصدار ترخيص له، ما زال في طور البناء، وهو ما يغفل عنه السكرتير العام، فكلفه المتهم الأول بالعودة إليه، وقص هذا النبأ عليه.

وما هي إلا لحظات حتى عاد، وأنبأ السكرتير العام بما أراد.

فوجهه إلى الشاهد السابع عشر، رئيس اللجنة المختصة بالبت في طلب الترخيص، بعد أن كلفه بحسن لقائه، فالتقاه بمكتبه بالديوان، وأبان له أنه قد اتبع صحيح الإجراءات.

ولا عجب أن يكون المتهم الأول أشد من المتهم الخامس حرصا على صدور الترخيص، فهو كَثِير الْمَرَاغِب، وَاسِع الْمَطَامِعِ، وَإِنَّهُ لِيُصْبِح ظَمْآنًا وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ.

ها هو يكلف المتهم الخامس بالتوجه إلى مجلس مدينة شرم الشيخ للوقوف عما آل إليه طلبه، فتوجه حيث أراد، والتقى هنالك بالشاهد الثامن عشر، مقرر اللجنة المختصة بالبت في طلب الترخيص، فأفاده أن طلبه لم يرد بعد من محافظة جنوب سيناء.

استقبل الشاهد الأخير ضيفه كغيره من مرتادي الوزارة، طلب منه الانصراف بعد أن أنبأه بما أتى للسؤال عنه، لم يرق ذلك للمتهم الخامس، أخبر المتهم الأول أن الشاهد قد أساء معاملته، فما كان منه إلا أن يمعن في استعمال النفوذ، اتصل مرة أخرى بالسكرتير العام للمحافظة، وقص عليه ما جرى، فاتصل بدوره بالشاهد المذكور، وكلفه بإنهاء طلب الترخيص بعد أن أرسل إليه عبر الفاكس صورة منه.

أيقن المتهم الأول أن المتهم الخامس لم يعد يداخله ريبٌ في أنه باسط لسلطانه على السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء ومرؤوسيه، هنالك أراد ثمن الخيانة، حصاد بيع الأمانة.

التقى المتهم الخامس بمقهى بمنطقة سفاجا، حدثه قائلا:

ها أنت قد رأيت نفوذي، ها أنا ذا أسعى لتحقيق طلبك، أعطني قسطا من نصيبي المعلوم، سلمه لرسولي المتهم السادس.

نفذ المتهم الخامس ما طلب، سحب عملات أجنبية من حساب شركته بالبنك الأهلي فرع سفاجا، حوَّل بعضَا منها إلى العملة المصرية، بمقدار تسعة وعشرين ألف من الجنيهات، سلمها للمتهم السادس، على نحو ما أراد المتهم الأول.

كانا في طريقهما لإكمال مخططهما، لولا أن حال ضبطهما دون مزيدٍ من الإثم والإفساد.

سيدي الرئيس، حضرات المستشارين

قبل أن أختتم مرافعتي، وأفسح المجال لزميلي لاستعراض ما حوته الدعوى من أدلة لوامع، وبراهين سواطع، أود القول أن ما قصصناه لهو صراعٌ دائم، بين حقٍ وباطل.

ولابد للحق من سيف يحميه.

وسيف عدالتكم أمضى وأسبق في الإنصاف.

فلتحفظوا حق وطننا المصون، أيها الأكرمون.

فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.

من رضوا بالهُون صاحبا، وألِفت جنوبهم مضاجعَ الامتهان، قعدوا عما تسمو إليه النفوس العزيزة، وترقى إليه الهمم الشريفة.

وشكرًا لحضراتكم.