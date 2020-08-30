شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة دمنهور يقرر إنشاء جامعة أهلية جديدة تتبعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة دمنهور، خلال اجتماعه الأخير، عن طريق الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، دراسة انشاء جامعة أهلية جديدة، تتبع جامعة دمنهور على أرض مملوكة للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن قرار إنشاء الجامعة الجديدة يأتى استجابة لتوجهات القيادة السياسية ورؤية مصر ٢٠٢٠، بخصوص إنشاء جامعات أهلية جديدة تكون تابعة للجامعات الحكومية.

وأوضح «صالح» أن الجامعة المزمع إنشائها ستضم برامج وكليات منشأة جديدة، يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي، وتحتوي على تخصصات جديدة تتماشى مع الوظائف المطلوبة بالمستقبل للخريجين، وستعود على جامعة دمنهور بالدخل، بما يخفف الأعباء عن الدولة، ويساعد في تطوير معامل وقاعات كليات بالجامعة.