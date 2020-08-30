شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وزارة التضامن لسلامة الأطفال بعد فتح 1052حضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، تقريرًا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الوزارة، وكشف التقرير عن أن عدد الحضانات التى تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1052 حضانة فى 26 محافظة. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات وشروط فتح الحضانات في نقاط محددة كالتالى:.. 1- شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى 2- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ 80 % فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعي 3- التزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً Advertisements 4- عدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا 5- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين 6- منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة 7- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين 8- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال 9- تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة 10- فى حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى 11- عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.

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