شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتوسع فى إقامة مراكز الألبان ورفع كفاءتها وتطويرها بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في قطاع الثروة الحيواينة والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة، أعمال جولاتها الميدانية الدورية للتوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان حيث تعمل مراكز الالبان على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى، خاصة بعدما أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديده لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى الصايد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لقطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة، بالتوسع في إقامة مراكز الألبان ورفع كفاءتها وتطويرها، متابعًا أن تطوير نقاط تجميع الالبان هي المنفذ التسويقي لصغار المربيين ومنتجي الالبان وتيسيرًا عليهم تم صدور القرار الوزاري رقم 94لسنة 2020 المتعلق بإصدار تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الالبان من قبل تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات .

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كان الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، قام بعدد من الجولات الميدانية، أكد أن البنك الزراعي المصري يوفر قروض بفائدة 5% متناقصة لأصحاب مزارع الحيوانات والدواجن وكذا نقاط التجميع، مضيفًا أن نقاط التجميع التي سيتم تطويرها ستمنح شهادة الأيزو وذلك بعد تطويرها بالكامل ورفع كفاءة مواصفات اللبن القياسية بها كنسبة الدهن باللبن لاتقل عن 3,5% والمواد الصلبة 8,2% والعد البكتيري أقل من 5 ملايين

وأضاف أنه سيتم تزويد نقاط التجميع بالحلابات النقالة (الحلابات المزدوجة) ووحدة الشيلر (تبريد مفاجئ لخفض درجة حرارة اللبن) وفلاتر تنقية اللبن من الشوائب واجهزة قياس اللبن وغيرها من المستلزمات الحديثة، متابعا أنه سيتم توفير اماكن لتسويق الالبان والمنتجات الخاصة بأصحاب نقاط تجميع الألبان كالمصانع الخاصة بتصنيع منتجات الألبان، مشددًا علي مديرية الطب البيطري بتسهيل الخدمات للمزارعين وأصحاب المزارع وتقديم كل الخدمات اللازمة لهم. موجها بضرورة استيفاء جميع البيانات اللازمة لنقاط تجميع الألبان وحصرها علي وجه السرعة من قبل مديرية الزراعه بالغربية للعمل باسرع وقت علي تطويرها.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان الهدف منها رفع كفاءتها ورفع معدلات الآدلاء بها لتواكب الاشتراطات الدولية وفتح آفاق أكثر للتصدير، مضيفًا أن البنك المركزي قد وافق علي إستثناء صغار المربيين من العاملين في مجال إناث الماشية ومجال مراكز تجميع الألبان ومجال تربية الدواجن من الشرط القانوني للتمويل واصبح تيسير تمويل المشروعات لأقصي درجة وذلك لأن صغار المربيين يمتلكون من 70 الـ80%من الثروة الحيوانية.