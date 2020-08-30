شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدر تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” عددا من الخطوات التي يمكن أن تساعدك فى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة بنسبة 30% تقريبا، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه وأجهزة أخرى كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة.

1- التكيف: يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها، حيث إن معظم المستهلكين يعتقدون أن ضبطه على أقل درجة يبرد الغرفة أكثر، وهى معلومة خاطئة والصحيح هو أن الدرجة الأنسب للتكيف هى 25 درجة مئوية التى تجعل كمبروسر الهواء يفصل تلقائياً كل فترة زمنية، ومن بين الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء هو وضع مروحة بجوار التكيف لتساعد الجهاز على توزيع الهواء وبالتالى لا يحتاج كهرباء كثيرة.

2- سخان المياه: يعتقد البعض أن وضع فيشة السخان فى الكهرباء وعدم استخدام المياه الساخنة لا يجعل الجهاز يستهلك كهرباء، ولكن فى الحقيقة يستهلك الجهاز الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

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3- المكواة: هى من الأجهزة التى تستهلك كهرباء بدرجة كبيرة ويفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

4- الثلاجة تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها و ترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيداً عن البوتاجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

5- الكاتيل: من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.