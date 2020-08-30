أخبار مصر | إصلاح كسر في خط المياه بحي عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصلاح كسر في خط المياه بحي عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، الرائد عمرو الخطيب قائد شرطة مرافق حي عين شمس ومديري المتابعة الميدانية والإشغالات، إصلاح كسر في خط مياه.

وتم الانتهاء من أصلاح الخط الرئيسي 1200 مياه عكرة بمنطقة ميدان الحلمية، وشارع الكمال وتم الانتهاء من الأعمال دون أي خسائر.

وشن اللواء ماهر كامل رئيس الحي، حملة لرفع الإشغالات والتأكد من التزام المحال بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وتم غلق عدد من الجراجات المخالفة.

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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الانتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية في وقت قياسي لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة في منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبدالسيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عدد من القيادات النقابية والتنفيذية.

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وأشاد وزير القوي العاملة، بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة في عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون في هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابي العمالي المصري، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة في الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة في طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد "سعفان"، أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سيكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أي معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة، أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.