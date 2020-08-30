شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار "المنيو" بالمطاعم والكافيتريات السياحية ارتفعت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ رواد المنشآت والمطاعم السياحية مؤخرًا ارتفاعًا أو تغيير فى قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، وهو ما استدعى إصدار توضيح رسمى من قبل غرفة المنشآت السياحية حول اسباب هذا التغير.

وإليك سبب ارتفاع قيمة الفواتير:

1 - أكدت الغرفة التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

2 - جميع المطاعم والكافيتريات التابعة للنشاط السياحى، لا يمكنهم التعديل فى سعر الخدمات المقدمة دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها.

3 - تغيير الإسعار دون الرجوع لوزارة السياحة مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش.

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4 - الأرتفاع الأخير يرجع الى بدء تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ و بدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.

5 - لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمى الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل "ويشمل رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة" عند للإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية.

6 - إلى جانب منحهم فاتورة واضحة مدون بها كل بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

7 - الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12%، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14%.