شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع معدية على الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة معدية مخالفة باسم طلبة سعيد طلبة على الرياح البحيري زمام أبوغالب، وذلك بالقرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، تحت إشراف محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

في سياق آخر، رصد حي الدقي شركة للإنتاج السينمائي تدار في شقة سكنية ومستغل أعلي سطح العقار وتحويله إلى ستوديو، وعليه تم رفع المحتويات وإيقاف وتعهد من شركه الإنتاج بالتقدم على التصالح في مخالفات التنظيم، وكذا في تغير الاستخدام من سكني إلى نشاط ستوديو تصوير.

وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الليلية، واصل حي الدقي حملاته للتصدي لكل التعديات والتي من خلالها تم رصد أعمال تعديل لبنك في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وتم التحفظ على بعض المعدات وإيقاف الاعمال وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافيه مخالف بشارع الثورة لمزاولته النشاط بدون ترخيص، حيث تم رفع المحتويات بالإضافة إلى ضبط سيارتي انتظار أعلى الرصيف في شارع النيل وتحرير غرامه مالية قدرها ٥٠٠ جنيه، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

وفي ضوء مراجعة أعمدة الإنارة وولاعات الإنارة بنطاق الأحياء والعمل على استكمال أعمال تركيب كشافات إنارة بالمناطق العشوائية وغير المخططة التي تدخل حيز التطوير للظهور بالمظهر الحضاري اللائق ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت إدارة الإنارة بالعمل بطريق المنصورية عند جامع الشعراوي بمراجعة أعمدة الإنارة ومد كابلات للأعمدة التي تم وضعها بالطريق، واستكمالا لأعمال التطوير بمتفرعات الصفا والمروة بالثلاث طوابق وبعد تركيب بلاط انترلوك تم تركيب كشافات إنارة بمتفرعات الصفا والمروة التي تم الإنتهاء من تركيب بلاط انترلوك وتم إضاءتها.

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