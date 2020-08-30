شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في المرحلة الثالثة بمبادرة «المسؤول الحكومي المحترف» بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت أعمال التسجيل للمرحلة الثالثة من برنامج «المسؤول الحكومي المحترف» بمحافظة كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاكاديمية الوطنية للتدريب.
والشروط والتسجيل من خلال الرابط "https://app-form.nta.eg/PCS_Kafr_ElSheikh".
وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم تدريب 125 متدرباً من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وعدد من المديريات الخدمية التابعة المخاطبة بالتدريب ضمن خطة المحافظة لاستيعاب أكبر قدر من الكوادر الوظيفية بالمحافظة.
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