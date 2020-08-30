شكرا لقرائتكم خبر عن 12 رقما يكشف حجم خسائر قطاع السياحة فى 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة السياحة العالمية أنه مع استئناف السياحة، ومع تزايد عدد الوجهات التي أعادت فتح الحدود، أصبح لدى المجتمع العالمى فرصة لبناء قطاع سياحى أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وإليك أحدث إحصائيات المنظمة عن أزمة توقف السياحة بسبب فيروس كورونا:

1- في عام 2019 وصل عدد السياح الدوليين الوافدين 1.5 مليار بزيادة 4% عن عام 2018

2 - أضافت السياحة الداخلية 8.8 مليار وافد

3 - القطاع العام- بلغ 1.5 تريليون دولار من الصادرات، والموظفين

واحد من كل عشرة أشخاص يعملون بالسياحة بشكل مباشر أو غير مباشر

4 - توقفت السياحة فى منتصف مارس 2020

5 - انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 56% في الأشهر الأولى من العام

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6 - انخفضت الأرقام في مايو فقط بنسبة 98%

7 - هذا يترجم إلى خسارة ما يقرب من 320 مليار دولار في

الصادرات

8 - تشير السيناريوهات المستقبلية إلى إمكانية الانخفاض في عدد الوافدين من 58% إلى 78%

9 - هذه الصدمة يمكن أن تترجم إلى انخفاض من 850 مليون إلى 1.1 مليار سائح

10 - خسارة من 910 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار في عائدات الصادرات من السياحة

11 - وضع 100 إلى 120 مليون وظيفة سياحة مباشرة معرضة للخطر

12 - حوالي 80% من جميع الأعمال السياحية هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر