الحكم على متهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

Advertisements

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التورط في حريق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، حيث اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على السلطة العامة في أعمالهم مستعملين في ذلك القوة والعنف، حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بـ "شوم – حجارة – زجاجات مولوتوف"، وارتكاب جرائم الحريق العمد بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي.

أوضحت النيابة أن المتهمين توجهوا لكنيسة السيدة العزراء بكفر حكيم حاملين الأسلحة النارية وزجاجات مولوتوف ومواد معجلة للاشتعال، وتمكن المتهمان السابع عشر والثامن عشر، من كسر نافذتها الخلفية وتمكن المتهم السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسية لها، فيما دخل باقي المتهمين الكنيسة، وسكبوا المواد المعجلة للاشتعال، وأدرموا النيران فيها.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلًا كما أتلفوا الكنيسة، وحازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص، وأحراز 3 بنادق آليه وأفردة خرطوش.