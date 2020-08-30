شكرا لقرائتكم خبر عن غلق عدد من المحال لمدة أسبوع بمدينة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق عدد من المحال لمدة أسبوع لمخالفتها، وتعديها على حرم الشوارع بالعاصمة، ووضعها إشغالات في الطريق العام أمامها،.رغم التحذيرات المتعددة.

وبناء على توجيهات المحافظ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة ورفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ، بشارع مستشفى الزهراء، والطريق الدولي بكفر الشيخ، ووجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل أعمال الغلق لمدة أسبوع، التي قررها محافظ كفر الشيخ.

إشغالات

إشغالات

إشغالات